Berluti ベルルッティ 二つ折り財布 ガスパール ブラウン パティーヌ ...

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商品詳細
3〜4年前にパリのベルルッティにて購入しました。保存箱付きでお譲りします。殆ど使用していないため、状態は綺麗です。柄・デザイン···無地素材···本革カラー···ブラウン財布形···二つ折り縦9.5cm、横12cm、厚さ1cm（折り畳み時の実寸）カードポケット4箇所、札入れ2箇所
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