クロス スタッドピアス ジルコニア ダイヤ付き

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クロスのスタッドピアスになります。ジルコニアのダイヤ付きのものです。素材:シルバー925、印刻ありサイズ(クロス部分):10mmx10mm何かございましたらコメントお願いします。TREASUREジフン着用(画像あり)クロムハーツクロススタッドピアスdude9