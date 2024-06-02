  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
商品番号 E20929821022
商品名

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,040 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

90年代後半～ぐらいの物だと思います自宅保管しておりました。素材不明。刻印等も無し、ですがサビてないところをみると錆びない金属が使われてそうです。サイズは約13号～14号でしょうか（画像1）素人採寸・検品のため多少の誤差や見落としがあるかもしれません。素人保管、中古品の為、ご理解のある方のみご購入下さい。商品のお色はスマホやPC環境によって多少色合い、見え方など違ってまいりますのでご了承下さいますようお願いしますサイズやイメージ等の違いの返品はご遠慮下さいビニール袋でつつんで、クッション封筒（ネコポス）で送ります即購入OK値引き不可喫煙、ペット無しですコンビニ支払い方→購入しましたら支払日も添えてメッセいただけるとありがたいです、出来れば購入日に支払いしていただけるとありがたいです（極一部の方ですが支払期限を超過してもメッセ反応なしかつ支払いをしない方がいたため）3連リング　クラシック　silver925シルバーTIFFANY（ティファニー）CartierTRINITY(カルティエトリニティ)４℃（ヨンドシー）JustinDavis(ジャスティンデイビス)LordCamelot(ロードキャメロット)ROYALORDER(ロイヤルオーダー)　WolfmanB.R.S(ウルフマンB.R.S)AQUASILVER　(アクアシルバー)DEALDESIGN(ディールデザイン)LionHeart（ライオンハート）JAMHOMEMADE(ジャムホームメイド）ArtemisClassic（アルテミスクラシック）BillWallLeather(ビルウォールレザー)M’scollection(エムズコレクション)PUERTADELSOL(プエルタデルソル)
http://narcologia.ru/goods/marshal516680.html
http://narcologia.ru/goods/marshal880880.html
http://narcologia.ru/goods/stealth712176.html

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
トリニティ 3連リングTrinityステンレス 指輪 シングル価格 刻印 ...

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
トリニティ 3連リングTrinityステンレス 指輪 シングル価格 刻印 ...

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
トリニティ 3連リングTrinityステンレス 指輪 シングル価格 刻印 ...

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
トリニティ 3連リングTrinityステンレス 指輪 シングル価格 刻印 ...

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
トリニティ 3連リングTrinityステンレス 指輪 シングル価格 刻印 ...

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
トリニティ 3連リングTrinityステンレス 指輪 シングル価格 刻印 ...

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
トリニティ 3連リングTrinityステンレス 指輪 シングル価格 刻印 ...

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
Amazon | ステンレス リング メンズ 指輪 トリニティリング 3連 ツイスト ねじれ 多重リング 3色 ゴールド ローズゴールド シルバー 金属アレルギー対応 男女兼用 | リング 通販

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
Amazon | ステンレス リング メンズ 指輪 トリニティリング 3連 ツイスト ねじれ 多重リング 3色 ゴールド ローズゴールド シルバー 金属アレルギー対応 男女兼用 | リング 通販

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
トリニティ 3連リングTrinityステンレス 指輪 シングル価格 刻印 ...

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
ステンレス リング メンズ 指輪 トリニティリング 3連 ツイスト ねじれ 多重リング シルバー 銀 金属アレルギー対応 男女兼用

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
Amazon | 「silverKYASYA」ステンレス素材 三連リング 三色リング ...

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
ステンレス リング メンズ 指輪 トリニティリング 3連 ツイスト ねじれ ...

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
Amazon | ステンレス リング メンズ 指輪 トリニティリング 3連 ツイスト ねじれ 多重リング 3色 ゴールド ローズゴールド シルバー 金属アレルギー対応 男女兼用 | リング 通販

3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング
送料無料 24号 シルバー サージカルステンレス 三連リング トリニティ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru