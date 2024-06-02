3連リング　指輪　サビ無し。トリニティリング

90年代後半～ぐらいの物だと思います自宅保管しておりました。素材不明。刻印等も無し、ですがサビてないところをみると錆びない金属が使われてそうです。サイズは約13号～14号でしょうか（画像1）素人採寸・検品のため多少の誤差や見落としがあるかもしれません。素人保管、中古品の為、ご理解のある方のみご購入下さい。商品のお色はスマホやPC環境によって多少色合い、見え方など違ってまいりますのでご了承下さいますようお願いしますサイズやイメージ等の違いの返品はご遠慮下さいビニール袋でつつんで、クッション封筒（ネコポス）で送ります即購入OK値引き不可喫煙、ペット無しですコンビニ支払い方→購入しましたら支払日も添えてメッセいただけるとありがたいです、出来れば購入日に支払いしていただけるとありがたいです（極一部の方ですが支払期限を超過してもメッセ反応なしかつ支払いをしない方がいたため）3連リング クラシック silver925シルバーTIFFANY（ティファニー）CartierTRINITY(カルティエトリニティ)４℃（ヨンドシー）JustinDavis(ジャスティンデイビス)LordCamelot(ロードキャメロット)ROYALORDER(ロイヤルオーダー) WolfmanB.R.S(ウルフマンB.R.S)AQUASILVER (アクアシルバー)DEALDESIGN(ディールデザイン)LionHeart（ライオンハート）JAMHOMEMADE(ジャムホームメイド）ArtemisClassic（アルテミスクラシック）BillWallLeather(ビルウォールレザー)M’scollection(エムズコレクション)PUERTADELSOL(プエルタデルソル)



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