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ラウンド シグネット 彫刻 レトロ アジアン 925 シルバー ヴィンテージ リ
商品番号 W40622804054
商品名

ラウンド シグネット 彫刻 レトロ アジアン 925 シルバー ヴィンテージ リ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,669 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#スリーマショップラウンドシグネット彫刻レトロアジアン925シルバーヴィンテージリング3.6g銀指輪10Y-K□商品詳細【素材】925シルバー【刻印】画像参照※画像が無いものは、刻印無しです。【サイズ】15号【重さ】3.6g【コンディション】特に目立つ傷や汚れはございません。※画像のケース・ディスプレーは付属しません。材質...シルバー
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