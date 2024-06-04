ラウンド シグネット 彫刻 レトロ アジアン 925 シルバー ヴィンテージ リ

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商品詳細
#スリーマショップラウンドシグネット彫刻レトロアジアン925シルバーヴィンテージリング3.6g銀指輪10Y-K□商品詳細【素材】925シルバー【刻印】画像参照※画像が無いものは、刻印無しです。【サイズ】15号【重さ】3.6g【コンディション】特に目立つ傷や汚れはございません。※画像のケース・ディスプレーは付属しません。材質...シルバー
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