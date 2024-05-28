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商品詳細
GODANE長財布定価¥70000カラー···ブラック(内側レッド)財布形···長財布クロコダイル頂き物で、自宅に4年ほど眠っていたものです。箱や紙(カードみたいな)はありません。未使用で状態は綺麗です。
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