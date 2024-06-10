秋物入荷　ニューエラ　キャップ　NYヤンキース　ブラック

ブランド名:NEWERAカラー:ブラック(ブラックロゴ)サイズ：onesize(後ろのストラップでサイズ調節が可能です)頭周り：56.8cm～60.6cmつばの長さ：約7cm帽子の深さ：約10cm新品未使用値下げ不可素材:綿100%配送方法:通常は普通郵便になります。ご希望の方は追加料金300円で箱型のらくらくメルカリ便コンパクトBOXでの配送に変更可能です。ご希望の方はコメント覧にて受付ておりますのでよろしくお願いします。＊配送方法変更の場合、宅急便コンパクトにて専用の箱に梱包して配送しますので少し潰した状態での配送になります。ツバを折り曲げたりはしませんが気になる方はご遠慮ください他のサイトにも掲載しているため無くなり次第削除しますのでよろしくお願いします。海外輸入正規品になりますが気になる方はご遠慮下さい#ニューエラ#キャップ#ナイキ#アディダス#ノースフェイスカラー···ブラック#Amama海外輸入



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