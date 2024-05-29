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BOTTEGA VENETA スマートウォレット　コインケース
商品番号 V19411029799
商品名

BOTTEGA VENETA スマートウォレット　コインケース
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ボッテガのスマートウォレットです。カラーはブラック柔らかい方のレザーですカードスペース　4ポケット　2とにかく形が変わるのが嫌で、カードと小銭は最低限、ポケットに入れたこともありません。また、レザープロテクションでメンテナンスしていました。よろしくお願いいたします。
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