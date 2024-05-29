BOTTEGA VENETA スマートウォレット　コインケース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ボッテガのスマートウォレットです。カラーはブラック柔らかい方のレザーですカードスペース 4ポケット 2とにかく形が変わるのが嫌で、カードと小銭は最低限、ポケットに入れたこともありません。また、レザープロテクションでメンテナンスしていました。よろしくお願いいたします。
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