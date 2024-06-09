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パール ネックレス
商品番号 B52136394113
商品名

パール ネックレス
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パールのネックレスになります！メンズの方でもレディースの方でも使用できます！長さは約48cm〜約52cmまで調節可能です！
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