ARIZONA FREEDOM　太陽神　唐草シルバーリング

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商品詳細
もう使用使用しない為出品します。内径16㎜。シルバー。以前使用した指輪なので、やや傷ありにしました。気になさらない方、宜しくお願い致します(^^)メッセージ待ってます。
http://narcologia.ru/goods/browse236991.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce228455.html
http://narcologia.ru/goods/stage381197.html
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