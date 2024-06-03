★Silver925◆シルバー トライバルペンダント◆

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商品詳細
商品詳細トライバルとは民族を表す言葉です。種族、仲間を表すタトゥー（入墨）などに用いられ、集団としての仲間を表すだけでなく個人の個性などにも使われました。大自然の精霊を身に纏う、悪霊を祓うなどの意味も有ります。あなたもトライバルスピリットを身に着けてみませんか。
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