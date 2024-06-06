13【新品未使用】ミスタージュンコ スーツ BE5 メンズ 幅広体 M ブラック

■ブランド：Mr.JUNKOII世（ミスタージュンコ）■特徴：面接やビジネスはもちろん，卒業式，入学式など，フォーマルなシーンにも活躍するベーシックなメンズ用のスーツです。お色はブラック（黒）で，白のストライプ柄入り。縦・横の２方向に伸縮の効いた２ＷＡＹストレッチで，とても着心地が良く，アクティブに動く現代人にオススメの一着。雑菌の増殖を抑え、いやな臭いを軽減するハイブリッド触媒加工【nanocatナノキャット】を施し，常にクリーンな状態で着用になれます。また，ご家庭での洗濯が可能なウォッシャブルに，防シワ加工など機能面も充実。デザインはストライプなので，きちんとした見ためも損ないません。秋から冬，春にかけて着用になれます。共生地，予備ボタン付きジャケットは，2ボタン1掛け・総裏仕立て・センターベント・D管留め・袖額縁仕立てスラックスは，ノータック・裾未始末■状態：新品未使用■サイズ：【ジャケット】＜表記サイズ＞胸囲98 胴囲94 身長170 / BE5＜平置き計測で，cm単位＞肩幅（両肩縫い目を直線で結んだ線）45 身幅（両脇を直線で結んだ線）56 身幅（ウエスト）54 着丈（襟下～裾）70.5 袖丈（肩縫い目～袖先）60.5■サイズ：【スラックス】＜表記サイズ＞胸囲98 胴囲94 身長170 / BE5＜平置き計測で，cm単位＞ウエスト96 わたり34 裾幅21 股上24.5 股下90（ウエストは，縫い代が6cmありますので3cm程度まで伸ばす余地があります） ■素材：【表地】ポリエステル100％ 【ジャケット裏地】胴，袖：ポリエステル■ブランド：Mr.JUNKOII世（ミスタージュンコ）デザイナーのコシノ・ジュンコが手がけるブランド。ベーシックなラインの中にモードなオシャレを粋と感じさせる，シンプルで芯のあるこだわりは，物作りを常に探求し続ける姿勢です。「洋服の青山」が展開しています。■全商品・全国どこでも送料無料（出品者負担）です。「佐川急便」でお届けいたします。沖縄県・離島など発送先によっては「普通郵便定形外」で発送させていただく場合もございます。また，匿名配送に変更することも可能です。tqe



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