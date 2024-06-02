最終価格!新品未使用品　ラルフローレンエスパドリーユ サイズ/7.5D/26cm

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商品詳細
即決購入OK、即決購入優先ラルフローレン★エスパドリーユサイズ表記/7.5D/26cmサイズは個人差ございます。試着程度の使用ですが、購入したときから右足のブランドロゴが薄くなってます。また、自宅保管です。靴が増えたので、断捨離の為出品します。状態はキレイですが素人検品にご理解ください。神経質な方は、ご遠慮くださいませ。中古品にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。専用の箱に入れてお送りいたしますが、素人梱包にご理解ください。配送の際に箱が潰れることがございます。ご了承くださいませ。#メンズ靴 #デッキシューズ #ポロラルフローレン #星条旗柄 #ジュート素材 #vans #スニーカー #スリッポン #まとめ買い歓迎
http://narcologia.ru/goods/revamp375022.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement9099.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical941501.html
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POLO RALPH LAUREN - 新品未使用ラルフローレン エスパドリーユ ...
RALPH LAUREN (ラルフローレン) エスパドリーユ オレンジ サイズ:SIZE 26cm
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