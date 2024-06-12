最終値下げテンダーロイン バッファローチェック ジャケット ランバージャック

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ご覧頂き有難う御座います。プロフィール必読の上コメント、ご購入お願い致します。値下げ交渉は定型文では無く具体的な金額をご提案頂ければと思います。気持ち程度でしたら検討致します。コンビニ支払いは支払い期日の明記をお願いします。個人出品、自宅保管になりますので神経質な方や新品をお求めの方のご購入はご遠慮下さい。特にヴィンテージ物、オールド物、デニムは価値観の違いがありますので古着慣れしてない方のご購入はご遠慮下さい。【商品の説明】ブランド・メーカー:tenderloin表記size:L肩幅51.5着丈65身幅脇下から59素人寸法です。着画はお断りしております。着用感についても個人差ありますので実寸にてご検討よろしくお願いします。Color:グリーン#猫catsルード【商品の状態】使用状況:やや使用感ありますが特記するダメージ無くコンディション良好です。画像にてご確認よろしくお願いします。【その他】購入後3日以内にご入金、受け取り後速やかにご連絡頂ける方のみご検討よろしくお願い致します。不明点はご質問ください。