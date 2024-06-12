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⭐️PORTER⭐️ ポーター　コインケース　小銭入れ　ブラック　黒
商品番号 B75346236581
商品名

⭐️PORTER⭐️ ポーター　コインケース　小銭入れ　ブラック　黒
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます✨✳️こちらの商品は在庫が1つしかない一点物になります。即購入歓迎の早い物勝ちとなりますので下記の商品説明・プロフィールを確認後お早めにお買い上げ下さいませ☀️✳️大手ブランドオークションにて購入しております❗️✳️商品説明PORTERポーター　コインケース　小銭入れ　黒　ブラック☀️状態☀️目立つ傷や汚れなくボタンの開閉も良好でまだまだ十分お使いいただけます✨✅サイズ:約　横8.5cm×縦7cm(素人採寸です)✅付属品:なし☘️#R⭐︎SHOP⭐︎☘️注意事項状態は個人主観がありあくまで一度でも人の手に渡った商品である事をご理解ください。﻿あくまで中古品となりますのご理解ある方のみお願い致します。写真確認を確実に行ってご検討下さい。細部まで気になる方、神経質な方は購入をお控えください。
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