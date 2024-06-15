stussy 8BALLキーチェーン ステューシー キーホルダー 新品 正規品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(^^)STUSSYの8ボールキーチェーンです。正規品に間違いありません。新品未使用、写真撮影時に開封しましたが、初期の傷がございます。写真ご確認ください。⭐商品の発送は当日～翌日を心がけていますが、家を不在にすることもある為、お急ぎの方はコメントください⭐注意点などはプロフィール欄をご覧ください⭐ご質問ありましたら、お気軽にコメントください
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