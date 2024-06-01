超大粒！正方形 スクエア ジルコニアダイヤ ゴールド ブリンブリン ブレスレット

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ご覧いただいてありがとうございます。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★他にもアクセサリー出品しています。最安でお譲りを目指して値段をつけていますので是非こちらで購入してもらえたら嬉しいです！→#SKYSKYジュエリーお値段、おまとめ、ご希望などお気軽にご相談下さい(^^)★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★新品未使用品で商品は確実に手元にありすぐに発送致します。お安く早く丁寧にお届けを大事に出品させていただいています。ハイグレードなテニスチェーンブレスレットです。超高品質大粒のスクエア型ジルコニアダイヤが使われています。中央に並ぶスクエア型のジルコニアとそれを囲むようなデザインのジルコニアダイヤの組み合わせの輝きがすごいです！高級感抜群でメンズ、レディースどちらにも似合うデザインでプレゼントなどにもオススメです！・ゴールド・長さ8インチ(約21.5㎝)・幅10㎜・センターバックルダブルサイドロック同じデザインのネックレスもございます。HIPPOP豪華なアクセサリー、ブリンブリンがお好きな方にオススメです。即購入も大丈夫です。ご質問などお気軽に頂ければ思います。丁寧な対応を心掛けたいと思いますm(__)m◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇喜平、miamicubanマイアミキューバン、グッチリンク、テニスチェーンなどのチェーンにも力を入れていきます！→#SKYSKYブレスレット一度ご覧いただけたら嬉しいです(^-^)/◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇#ブリンブリン#ジルコニア#チェーン#ブレスレット#テニスチェーン#ジルコニアダイヤ#シルバー#キラキラ