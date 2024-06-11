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ポケモンカードゲーム 海外版 レシラム＆リザードンGX プレミアムコレクション
商品番号 J28350986420
商品名

ポケモンカードゲーム 海外版 レシラム＆リザードンGX プレミアムコレクション
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規品Reshiram\u0026CharizardGXPremiumCollection・レシラム\u0026リザードンGXプロモカード・レシラム\u0026リザードンGXジャンボカード・ポケモンTCGブースターパック10個・ポケモンカードゲームオンラインコードカード新品・未開封ただし、輸入商品のためBOXの傷みや接着剤の後がございます。予めご了承ください。手に入りにくい海外版のプレミアムコレクションはいかがでしょうか。丁寧に梱包し、迅速に発送いたします。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/diamond782658.html
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