値下げ　リング　#USN #海軍 #カレッジリング

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商品詳細
年式不明ですが、かなり古い物になります。傷スレありますが、磨かず使用が（Ｅ）です。記念モデルではありませんが、今や同じ物は探せないと思います。 サイズは【19】になります、サイズが合う幸運な方にお譲りします。
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