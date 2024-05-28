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値下げ　リング　#USN #海軍 #カレッジリング
商品番号 R63993657771
商品名

値下げ　リング　#USN #海軍 #カレッジリング
ブランド名 プライド
特別価格 税込 4,600 円
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商品詳細

年式不明ですが、かなり古い物になります。傷スレありますが、磨かず使用が（Ｅ）です。記念モデルではありませんが、今や同じ物は探せないと思います。　サイズは【19】になります、サイズが合う幸運な方にお譲りします。
http://narcologia.ru/goods/conception168557.html
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