ナイキ エア ベイキン

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商品詳細
エアベイキンの96年のデッドストックになります。発売からかなりの年数が経過しておりますので、経年劣化による色褪せや変色、スレ、接着剤の劣化などがあるた、状態は全体的に悪いとさせていただいております。観賞用など、お店のオブジェでご使用ください。商品は写真に載っているものが全てです。メーカー NIKE商品名 AIRBAKINカラー VARSITYRED/WHITR-BLACK生産国 中国生産年月 1996年製状態 箱なし 加水分解サイズ US10(28.0cm)◆注意事項◆現状、加水分解。輸送中、落札後の着用により破損する場合がございます。万が一、落札後に破損等がありましても返品等の対応は一切致しかねます。ご理解頂いた上でご入札いただきますようお願いいたします。※箱ありませんが、別のNIKEの箱で良ければお付けしますので宜しくお願いします。エアベイキンNIKE#NIKE#ナイキエアベイキン#ロッドマン#ナイキメインカラー...レッドスニーカー型...ハイカット(High)
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