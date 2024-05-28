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ナイキ エア ベイキン
商品番号 A72282865946
商品名

ナイキ エア ベイキン
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,145 円
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商品詳細

エアベイキンの96年のデッドストックになります。発売からかなりの年数が経過しておりますので、経年劣化による色褪せや変色、スレ、接着剤の劣化などがあるた、状態は全体的に悪いとさせていただいております。観賞用など、お店のオブジェでご使用ください。商品は写真に載っているものが全てです。メーカー　NIKE商品名　AIRBAKINカラー　VARSITYRED/WHITR-BLACK生産国　中国生産年月　1996年製状態　箱なし　加水分解サイズ　US10(28.0cm)◆注意事項◆現状、加水分解。輸送中、落札後の着用により破損する場合がございます。万が一、落札後に破損等がありましても返品等の対応は一切致しかねます。ご理解頂いた上でご入札いただきますようお願いいたします。※箱ありませんが、別のNIKEの箱で良ければお付けしますので宜しくお願いします。エアベイキンNIKE#NIKE#ナイキエアベイキン#ロッドマン#ナイキメインカラー...レッドスニーカー型...ハイカット(High)
http://narcologia.ru/goods/organization651162.html
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http://narcologia.ru/goods/reproduce426155.html
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