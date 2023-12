KITH × Coca-Cola Surf Board Vintage Tee

#ななはちの出品一覧はこちらKITH×Coca-ColaSurfBoardVintageTeeキス×コカコーラサーフボードヴィンテージTシャツタグ付き新品未使用、未試着品☆KITH購入☆カラー:アイボリーサイズ:M着丈73cm,身幅60cm,肩幅57cm,袖丈21cm引越しにより、私物大量に出品予定ですのでこの機会に是非ご購入よろしくお願い致します。15時までのご購入は基本当日発送致します☆※複数のサイトにて出品中の為、購入前コメント確認お願い致します☆



