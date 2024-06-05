Supreme Antihero Cap キャップ シュプリーム

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商品詳細
中古です。そこまで着用回数ありませんでしたので、特に目立つような傷みはありません。それなりの使用感ありますが、神経質な方はご遠慮ください。サイズは調節可能。カラー：ブラック/Black/黒内タグに若干の黄ばみあり。中古品となりますのでご理解ある方とのお取引を望みます。最後まで誠意あるお取引に努めます、よろしくお願い致します。すり替え防止のため返品返金は受け付けておりません。お値下げ不可。ボックスロゴステッカー付属。シュプリームメッシュキャップアンタイヒーローアンチヒーロー
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