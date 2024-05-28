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・【美品】ゼニア　高級生地ブランド　ネクタイ　ワインレッド　艶あり　ペイズリー
商品番号 W38694428158
商品名

・【美品】ゼニア　高級生地ブランド　ネクタイ　ワインレッド　艶あり　ペイズリー
ブランド名 エルメネジルドゼニア
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#たかーしーの出品一覧#たかーしーのネクタイ一覧ErmenegildoZegnaのネクタイです。素材:シルク100％長さ:約154cm大剣幅:8.5cm柄:ペイズリー色:赤、レッド、ワインレッドMADEIN:イタリア　ITALY柄・デザイン...その他カラー...レッド00085190
http://narcologia.ru/goods/ambassador421906.html
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