・【美品】ゼニア　高級生地ブランド　ネクタイ　ワインレッド　艶あり　ペイズリー

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#たかーしーの出品一覧#たかーしーのネクタイ一覧ErmenegildoZegnaのネクタイです。素材:シルク100％長さ:約154cm大剣幅:8.5cm柄:ペイズリー色:赤、レッド、ワインレッドMADEIN:イタリア ITALY柄・デザイン...その他カラー...レッド00085190