未使用品　COACH シグネチャー　リバーシブルベルト専用箱　バックル2個

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未使用品 COACHブラックシグネチャー フリーサイズ リバーシブルベルト専用箱付属バックルが2個、ベルト1本です。リバーシブルベルト、ブラックシグネチャー、裏地はブラックの切り替えができ、バックルを合わせて全4パターン切り替えができます。本体ベルト長さ 約120cm(長さはカットして調節可能です。)ベルト幅：約3.5cmベルト穴間隔：2.5cmホール数：5cm仕様、色ブラックシグネチャー【素材】レザー購入場所アメリカCOACHアウトレット正規品になります。【付属品】ベルト1本ケアカードバックル2個 シルバーCOACHロゴ入り紙袋COACHロゴ入り専用箱紙袋付属しますが、送料の関係で一部折り畳んでの発送になります。専用箱箱に少しスレや細かい傷がございます。神経質な方は購入をお控えください。アウトレット商品の特性をご理解の上でご購入をお願いいたします。アウトレット商品とは、使用に差し支えない程度のキズや汚れ、色のムラ、型落ち、ファスナーの引っ掛かり、縫い目のズレなど様々な理由があってお安くなっております。COACHのアウトレット製品として生産されているため、素材や仕様が多少異なります。格安で出品しております。完璧な物を求める方、神経質な方、正規品か心配な方はご遠慮ください。・以上をご理解の上で納得しご購入して下さい。#プレゼント#ベルト#リバーシブル#シグネチャー#バックル#社会人#coach#父の日#贈り物#お祝い#コーチ#長