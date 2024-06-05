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ベルルッティ 長財布 カリグラフィ ジップウォレット
商品番号 Y73782042146
商品名

ベルルッティ 長財布 カリグラフィ ジップウォレット
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 11,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド]ベルルッティ（BERLUTI）[タイプ]カリグラフィジップウォレット[カラー]ブラック[金具カラー]シルバー金具[素材]ヴェネチアンスクリットレザー[サイズ](W)19.5cmx(H)10.5cmx(D)2cm[仕様]開閉式：ファスナー内側：オープンポケットx2、小銭入れx1、札入れx2、カードポケットx12
http://narcologia.ru/goods/injure546467.html
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ベルルッティ 長財布 カリグラフィ ジップウォレット | フリマアプリ ラクマ

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