・SALOMON cap サロモン　キャップ　ビンテージ　フランス企画　y2k

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商品詳細
・SALOMONcapサロモン キャップ ビンテージ フランス企画 y2kイエロー 耳当て 2wayコレクション整理のため出品します。目立った傷や汚れなく綺麗ですが、念の為古着にご理解のある方よろしくお願いします。
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