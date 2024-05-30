美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ポルトフォイユ 長財布

ご覧頂きありがとうございます。【商品紹介】○ブランドルイヴィトン（LOUISVUITTON）○素材タイガ×シルバー金具○カラーノワール（ブラック）×ブルー○品質フラップ開閉式内側：カードポケット×16、お札入れ×1小銭入れ×1、オープンポケット×5○実寸（約）横10.0cm/縦19.0cm/マチ2.0cm素人採寸になりますのでご質問等ございましたらコメントよろしくお願い致します。○購入先名古屋ミッドランドスクエアルイヴィトン正規店○シリアル番号TA4189○状態B（❗️小銭入れ、カードポケットは使用していません。）S新品未使用品A美品、新品に近い使用感の少ない状態B多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C使用感はあるが普段使用して頂くのに問題無い程度D状態が悪く使用感が強いお品Eジャンク品訳あり品○配送ご購入、お支払い確認後簡易包装にて1日~2日で配送致します。※他のサイト等でも出品している為、当然削除する場合があります。ご了承下さい。#ヴィトン#ルイヴィトン#ビトン#長財布



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