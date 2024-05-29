新品 ミッレフォッリエⅡ P25 ブスケット コニャック エムピウ 財布

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ミッレフォッリエⅡP25ブスケットコニャック新品未使用品です。撮影の際は必ず手袋をして指紋や汚れが付着しないよう、徹底しております。また、湿度が一定管理された倉庫にて保管しております。発送の際は、箱に傷や汚れが付着しないよう、シュリンクフィルムで外箱をお包みいたします。正規品にのみ付属する証明書もお付けします。アウトレット品購入時には付属しない品質保証の証となります。使用していく事で、色味が深まり手に馴染むようになり日々変化を楽しむ事ができます。小さな傷は日々使用することで目立たなくなります。【商品名】millefoglieIIP25BUSCHETO【カラー】BU.cognacコニャック薄茶色【サイズ】W110×D85×H25mm【質量】110g【皮革】ブスケット(イタリア製タンニン鞣し皮)【内装】ピッグレザー【裏地】綿【付属品】専用箱・ギャランティーカード(正規品保証書)【millefoglieP25】は一枚革にイタリア製タンニン鞣し革のラインナップからカラーバリエーションを揃え、内装の主要部は独特の素材感を出したピッグレザー、お金などが触れる部分には汚れが目立たないような濃色の綿を配したシリーズです。厚さが25mmのタイプです。おおよそお札10枚・コイン大小15枚・カード類15枚程度が収納可能です。#millefoglieⅡ#P25#ミッレフォッリエ2#black#ブラック#cognac#コニャック#tabacco×beige#タバコベージュ#tabacco×choco#タバコチョコ#grigio#グリージョ#napoli#ナポリ#blue#ブルー#sabbia#サッビア#navy#ネイビー#rose#ローズ#BUSCHETO#ブスケット#BU.rosso#BU.oceano#BU.bosco#BU.cognac#BU.darkbrown#quadretti#クアドレッティ#P30#TAN27#タン27#ヌメ27#CORDOVAN27#コードバン27#napoli#ナポリ#burgundy#バーガンディー