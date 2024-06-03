COACH ダブルジップ オーガナイザー 未使用級

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商品詳細
COACHダブルジップオーガナイザー⭐️新品未使用レベルのほぼ未使用品です⭐️使用頻度1ヶ月未満⭐️鑑定済み状態Sクラス⭐️北海道札幌市三井アウトレットモールにて購入購入後すぐに別の財布を購入したため出品します傷、汚れ、一切ありません。二枚目の写真はダブルジップのファスナーを写しています。2つとも剥離シートを剥がさないつもりでしたが、奥側のファスナーに関しては取れてしまいました。傷や汚れはありません。小銭1度も入れたことありませんので新品未使用レベルです
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