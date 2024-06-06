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AFFA Tシャツ
商品番号 V68676128824
商品名

AFFA Tシャツ
ブランド名 エーエフエフエー
特別価格 税込 6,000 円
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商品詳細

藤原ヒロシとundercoverの高橋盾によるブランドAFFAのTシャツです。かなりレアな商品で、新品未使用は貴重だと思います。
http://narcologia.ru/goods/plaque883007.html
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