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プラダ　長財布　サフィアーノ　ラウンドジップ　メンズ
商品番号 I49848595695
商品名

プラダ　長財布　サフィアーノ　ラウンドジップ　メンズ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 7,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダの長財布になります。使用品になりますので写真のとおりスレや傷ロゴ傷、角スレもはございます。ポケットに入れて持ち歩いてはなかったので型崩れはありません。中身は使用品にしては綺麗です。中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。3Nでお願いいたします。お値段ご相談うかがいます。カラー...ブラック財布形...長財布プラダサフィアーノラウンドジップラウンドファスナー黒
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