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商品詳細
プラダの長財布になります。使用品になりますので写真のとおりスレや傷ロゴ傷、角スレもはございます。ポケットに入れて持ち歩いてはなかったので型崩れはありません。中身は使用品にしては綺麗です。中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。3Nでお願いいたします。お値段ご相談うかがいます。カラー...ブラック財布形...長財布プラダサフィアーノラウンドジップラウンドファスナー黒
http://narcologia.ru/goods/mythic362235.html
http://narcologia.ru/goods/assessor579303.html
http://narcologia.ru/goods/kindness962205.html
プラダ 長財布 サフィアーノ ラウンドジップ メンズ
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