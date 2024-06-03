アンティーク バイオリン フルサイズ ワンピースバック

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以前、横浜の骨董品店で見つけたバイオリンです。フルサイズ。スクロールは大きく破損した跡があり（補修跡があります）、その他にも傷はありつつも補修され、大事に受け継がれてきたことが伝わる楽器です。ラベルは、『WOLFFBROs,VIOLINMANUFACTURERS.NO.101889madeabroad』WOLFFBROsの楽器は年代によりClass表記があるようですが、classについてはラベルに記載がありませんでした。重さは、家庭用秤で464g。付属の弓は気に入っているため手放せませんが、このバイオリンに興味がある方、いかがでしょうか。当時の入手金額よりも下げて出品しています。写真に撮りましたが、e線に白い材質が埋まっており、珍しい細工と感じました。また、サドル付近に補修跡が見られます。主観ですが、キンキラではありませんがあたたかみのある味わいの深い音が特徴と感じます。古い楽器です。ワレ剥がれは、ないのではないかと思いますが、素人ですので、気がつかない点はあるかと思います。現状優先にご理解のほどよろしくお願いいたします。写真の古い黒ケースをリサイクルの段ボール箱に入れお送りします。レベル...上級者種類...バイオリン#アンティークバイオリン#オールド#古いバイオリン#ヴァイオリン