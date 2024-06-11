実物写真☆クロコダイル 長財布 ワニ革 特注ヘビ革内装 ラウンドファスナー

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特注品の極上ワニ革×ヘビ革内装仕上げ⭐ラウンドファスナー長財布 ... 特注品の極上ワニ革×ヘビ革内装仕上げ⭐ラウンドファスナー長財布 ...

フォロー割実施中-----☆☆新店セール開催中☆☆安い即決設定+送料無料+専用布袋サービス+フォロー割フォロー割21480→→→19980------------------------------------------------本物ワニの腹部を使用したラウンドファスナー本革長財布です。特注品の極上ワニ革×ヘビ革、光沢を抑えた上品で落ち着いた雰囲気が魅力となっている。------------------------------------------------ハンドメイドで作る一枚革のクロコダイルラウンドファスナー長財布、鱗のラインがとても立体的で強く印象づけてくれています。内装にはヘビ革を使うことで、高級感と清潔感が与えてくれます。一つとして同じ柄のものはなく、“世界で一つしかない製品”なので自分だけのオリジナル感が高いクオリティの商品となっています。------------------------------------------------■【特長】特注品／センターカット／ラウンドファスナー／本ワニ革／ヘビ革内装■【スタイル】開閉式ラウンドファスナー財布■【サイズ】縦10.5cm、横19.5cm、奥行き2.5cm■【仕様】お札入れ2、ファスナーコイン入れ1、カード入れ12■【素材】クロコダイル革(外)/錦ヘビ革、ナイロン(内)■【カラー】ブラック------------------------------------------------※こちらの商品は、独自の方法により採寸しています。計り方によっては、表記サイズと誤差が生じることがあります。※天然素材を使用し、ハンドメイドで作成した商品になりますので、革本来のキズや製作時の汚れ等がある場合がございます。※クロコダイルを使用した商品になりますので、革本来のシワの都合上イメージと多少の誤差がある場合がございます。------------------------------------------------