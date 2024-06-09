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PG8 メンズ ベルト　牛革ブラウン AR20S
商品番号 A63698016333
商品名

PG8 メンズ ベルト　牛革ブラウン AR20S
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 5,085 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。レザーブランドPG8のメンズベルトになります。サイズ　　フリーサイズ　現状95㎝(中央の穴)　　　　　　全長110㎝　　　　　ビスを外してお好きなサイズに調整できます。　　　　　ベルト幅　3.5㎝カラー　　ブラウン素材　　　牛革　裏　ヌメ革　細部まで拘り、本物の上質を追求するレザーブランドPG8の牛革のベルトです。とても丁寧な作りです。バックルも非常にクオリティの高い仕上げとなっています。新品未使用の自宅保管品です。あくまでも自宅保管の未使用品ですのでご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/subtropical977201.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture839541.html
http://narcologia.ru/goods/reflector785364.html
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