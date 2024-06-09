本丸中学校全中優勝記念Tシャツ

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限定100枚しかない超希少品！Bリーグ千葉ジェッツで活躍されてる富樫勇樹選手が本丸中学校で全中優勝した時の優勝記念Tシャツです！バスケットボールファンや富樫勇樹選手のファンなどにオススメです！優勝時一回着用して自宅保管していました。シミがついていますので神経質な方はご遠慮ください。ペット飼ってません、タバコもすいません。#本丸中学校#千葉ジェッツ#Bリーグ#バスケ#バスケット#優勝#富樫#勇樹#富樫勇樹#全中#インターハイ#ウィンターカップ#福岡第一#開志国際#NBA