■suzusan スズサン 日本製 Rope 巻き縫い絞り 染め Tシャツ 紺

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suzusanスズサン日本製ShotSleeveT-ShirtMakinuiShibori\"Rope\"巻き縫い絞り染めコットン半袖Tシャツカットソー2035C-202定2.5万ネイビーブルーL▲030▼30119k04■2035C-202ロープによる巻き縫い絞りで染め、デザインされたTシャツです。独特の風合いで、軽いコットン地はやみつきになる着心地です。【生産国】日本製【サイズ】L【実 寸】着丈61cm身幅56.5cm肩幅49cm袖丈22.5cm ※誤差はご了承くださいませ。【カラー】ネイビー【素 材】コットン100％【付属品】下げ札（多少のダメージ有）【参考定価】¥25,300(値札)【商品状態】新品・未使用 ※素材特有・展示による微細な擦れや小傷、 保管・梱包に伴う皺等はご了承ください。袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック