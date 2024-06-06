ニューエラキャップ シザーハンズ キャップ59FIFTYタイプ のため調整できません。サイズは59.6センチで、男性サイズです。NEWERA1990年の映画シザーハンズとニューエラのキャップです色：ブラック当時必死で手に入れましたが、飾るのも烏滸がましく暗所にしまっておりました。引っ越しを機に出品です。他ではなかなか見ないレア品です。59FIFTYと9FIFTYは同様のフォルムながら、59FIFTYはフィッテドサイズと呼ばれる独特なサイズ展開で1/8(約1cm)刻みで展開されており、9FIFTYはアジャスタブル仕様でサイズ調整が可能です。



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