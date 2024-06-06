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ニューエラキャップ　シザーハンズ
商品番号 F12817643366
商品名

ニューエラキャップ　シザーハンズ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラキャップ　シザーハンズ　キャップ59FIFTYタイプ　のため調整できません。サイズは59.6センチで、男性サイズです。NEWERA1990年の映画シザーハンズとニューエラのキャップです色：ブラック当時必死で手に入れましたが、飾るのも烏滸がましく暗所にしまっておりました。引っ越しを機に出品です。他ではなかなか見ないレア品です。59FIFTYと9FIFTYは同様のフォルムながら、59FIFTYはフィッテドサイズと呼ばれる独特なサイズ展開で1/8(約1cm)刻みで展開されており、9FIFTYはアジャスタブル仕様でサイズ調整が可能です。
http://narcologia.ru/goods/organization680562.html
http://narcologia.ru/goods/encourage949372.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate631077.html

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