Paul Smith ラウンドファスナー長財布

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PaulSmithの長財布です。昨年の7月頃に公式オンラインショップにて購入。2つ折り財布からこの長財布に変え、2週間ほど使用しておりましたが、私自身にあまり長財布が合わず、しばらく保管しておりましたが断捨離のため出品致します！写真の通り目立った傷等は無く気にせずご使用頂けます。箱の方は少し汚れがございます。【サイズ】・縦：10cm・横：19.5cm・厚：2.5cm※素人採寸の為、若干の誤差が生じる場合があります。【仕様】・ラウンドファスナー開閉・お札入れ×2・小銭入れ×1(ジップ開閉)・カード入れ×12・オープンポケット×2【付属品】・財布本体・箱(付属の証明証や取扱説明書等を含む)先述の通り公式オンラインショップでの購入の為、100%正規品です！万が一、コピー品等であった場合は返金対応致します。ご安心ください。写真の追加等希望であれば気軽にコメントよろしくお願い致します！また、即購入可能です。大幅なお値下げは致しかねますので、その場合はコメント削除させて頂く場合がございます。ぜひ御検討ください！ーーーーーーーーーーーーーーーーー30PAP7856620990#ポールスミス#PaulSmith#長財布#ブランド財布#メンズ#メンズ財布ーーーーーーーーーーーーーーーーーカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革(牛革)