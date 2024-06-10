Cold World Reaper Hat 2Tone Corduroy Cap

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商品詳細
ColdWorldFrozenGoods/ReaperHat2ToneCorduroyCapコールドワールドフローズングッズコーデュロイ2トーン帽子キャップカラー:Beige/Brown~ColdWorldFrozenGoods~ReigningChampなどの一流ブランドからストリート・ブランド、更にはアルバム・ジャケット制作まで様々なデザインを提供するアーチスト\"Rhek\"を中心に展開されるブランド\"CWFG\"はストリート・カルチャーに精通しているだけあり音・ネタからブランド名由来の(ColdWorld)社会風刺などから幅広い観点から作り出される無二なグラフィックはメッセージ性とユニークさを持ち合わせ独特の世界観を表現する注目のブランドの１つ。彼らのベースであるカナダとアメリカではBodegaやLivestockなどで展開中。最近ではOG感漂うスタイルで人気のあの\"JayWorthy\"のカプセル・コレクションを手助けするなど幅広いクライアントを持ち独自の異彩を放ち続ける\"Rhek\"がデザインするユニークな世界のCWFG。ブランドの核\"Rhek\"自身はカナダ・ヴァンクーヴァーに最近レストランをオープンさせたりと多彩振りを発揮し続けている。
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