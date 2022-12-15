aime leon done Unisphere Hat GREEN

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★エメレオンドレの定番、ユニスフィアキャップaimeのキャップ選びに迷ったらこのデザインがお勧め。一目でエメレオンドレだとわかるロゴがセンターに光ります。しかもこのロゴ、プリントじゃなくて【刺繍】なんです。色はエメのアイコンカラーでもあるBOTANICALGREEN。グリーンはエメらしい雰囲気を出してくれるカラーです。季節を問わず1年中使える素材です。aimeleondoreはデザイナー兼プロデューサー、テディサンティスによるニューヨーク発の唯一無二の大人のストリートブランドです。★フリーサイズで被る人を選ばないバックのスナップでサイズ調整ができるから、男性でも女性でも頭の大きさを選ばず、被れます。（インスタ等で女性も被っています）私は頭が小さいので少し深めに感じましたが一般的なキャップの深さだと思います。浅めに被ってトップを潰すのがNYでは流行っています。カップルやご夫婦でシェアできるのが嬉しいですね！★公式オンラインショップ購入品公式オンラインショップで入手しました。並行輸入でも、もちろんコピー品でもなく【100%本物】です。購入時エメから届いたメールも載せておきます。必要でしたら明細書もお見せしますのでお気兼ねなく。なお、当方は【古物商免許も取得】しています。安心・安全にお取引されたい方は是非当方でお買求めください。★新品・未使用で清潔キャップは洗うのが難しいアイテムのため、中古品では衛生面が不安だし、消臭剤はそれ自体がアレルギーの方もいます。こちらは【新品・未使用】なので安心してご使用いただけます！★最短即日発送！ネコポスだからお届けが早い！夕方ごろまでのご購入で即日発送します。ネコポスで発送するので、発送後翌日〜3日後ごろに到着します（お届け地域によります）「まだ届かないな〜」というのが起こりにくいです。型崩れ等気になる場合は+540円で宅急便に切り替えて発送します。購入前にコメントにてお知らせください。（今まで数十件ネコポスでお届けしていますが問題なく届いています。）⭐︎ネイビーのモデルも出品中です！プロフよりご覧くださいませ。#aimeleondore