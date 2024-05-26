n.hoolywood yellow

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商品詳細
PORTERとの共同製作で生み出されたこのベルトは、発売当時から継続的な人気を誇り、毎シーズンアップデートを加えてリリースしております。耐久性に優れた素材を使用し、剣先には吉田カバンが独自で研究・復刻した軍用の金具を採用。アジャストしやすいように、Wカンはあえて大きさの違うものを選択。先端にはオリジナルスペックとPORTERのロゴを配置。信頼の逸品を、是非ご堪能ください。状態もよいです。ミントコンディション。自宅保管になります。yellow山と道kolorカラーbukhtブフトn.hollywoodエヌハリウッドkitsuneメゾンキツネy-3ワイスリーamialexandremattiussiアミアレクサンドルマテュッシstevenalanスティーブンアランcommedesgarconsコムデギャルソンauraleeオーラリーyokeヨークsunseaサンシーuruウルgraphpaperundercoverジルサンダーoamcアローズbeamsWATANABECOMMEdesGARCONSコルソコモtmtポールスミス
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