9FIFTY DOWNTOWN × New Era Initial Logo

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9FiftyDOWNTOWNxNewEraInitialLogo9フィフティダウンタウンxニューエライニシャルロゴ購入先 newera店舗店サイズ L/XL12枚目状態 新品未検品発送 適応サイズのリサイクル箱で発送します。昨年結成40周年を迎えたダウンタウンと「ニューエラ」のコラボレーションモデルが登場。ベースモデルに採用されたのは、「ニューエラ」を代表するスナップバックキャップ[9FIFTY™]。ダウンタウンのカタカナ・英語それぞれのイニシャルをモチーフにデザインされた、この企画のためのオリジナルロゴが、フロントに刺繍でレイアウトされています。購入時にタグ等は切られました。付属しません。プレゼント用に購入しましたか大きい為出品します。メーカー起因の初期不良は対応致しません。完璧を求められる方、神経質な方は購入をやめて下さい。すり替え防止の為、購入後の返品は対応できかねますので、ご了承いただける方の購入お願い致します。ヒドゥンヒデェンヒデエンエイムレオンドレシュプリームネイバーフッドウィンダンシーFR2ロンハーマンアンチソーシャルソーシャルクラブゴッドセレクションヒステリックグラマーWTAPSSOPHフラグメントガールズドントクライkithサプールsapeurポロラルフローレンfr2wtapsヒューマンメードヨウジヤマモトアンダーカバーなど興味ある方に人気のブランドです。#ダブルタップス#アンダーカバー#ヒューマンメイド#キス#cdg#コムデギャルソン#ポールスミス#ウィンダンシー#シュプリームhiddenny#ゴッドセレクショントリプルエックス#KITHカラー···ブラック形···ベースボール