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茶道具　棗　細川司光　秋の野蒔絵
商品番号 W74764710069
商品名

茶道具　棗　細川司光　秋の野蒔絵
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具高さ約7.4センチ　　径約7.4センチ加賀の漆芸家　細川司光の作稲穂に雀が舞う、秋の野の蒔絵です。蓋裏にも雀が描かれています。使用された形跡は無く、未使用に近いと思われます。共箱もヤケが見受けられる程度で綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/moisture288469.html
http://narcologia.ru/goods/recycling562814.html
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