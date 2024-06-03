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ポールスミス　スーツ　セットアップ
商品番号 Y91535578756
商品名

ポールスミス　スーツ　セットアップ
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 6,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沢山の中からお選びいただきありがとうございます20年以上前に購入し、自宅保管をしておりました引っ越しの為出品します色は写真映りで違いますが、緑っぽいグレーですイタリア製の良い生地です肩幅　　46胸囲　　54胴囲　　49袖丈　　61着丈　　77ウエスト　76わたり幅　35×2裾幅　　　22×2股下　　　83.5股上　　　30#ポールスミスロンドン#ビンテージ#昭和レトロ#ポールスミス#’90#成人式#コレクション#paulsmith#父の日
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