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2点セット TNF ストラップ パスケース NN32120 NN32340 新品
商品番号 G61051075079
商品名

2点セット TNF ストラップ パスケース NN32120 NN32340 新品
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノースフェイス／2点セット・ネックストラップ・フラグメントケースワンタッチで着脱可能なバックル装備なくしやすい鍵や小物も便利にキープしてくれるストラップです■商品名TNFLanyard■品番NN32120■Color　(K)ブラック■サイズ・本体全長59cmくらい・紐全長40cm×2(80cmくらい)・ストラップ・ロープ幅2cmくらいタウンタウンユースで活躍するフラグメントケース（カードケース）クリアウインドウ／カードホルダーキーリング付き■商品名PebbleSmartCase■品番NN32340■材質600Dポリエステル（ポリウレタンコーティング／TPUラミネーション）■サイズ約7.8×10.5cm（H×W）■Color(K)ブラック■全て、新品・正規品（購入時のタグ付き）
http://narcologia.ru/goods/sucrose856640.html
http://narcologia.ru/goods/competitive270081.html
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