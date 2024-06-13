☆ LETINGFAR キーケース 等に適用 MX30 ロ キーケース 950

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補足説明：LETINGFARキーケースマツダ用スマートキーケースキーカバー合金3ボタンキーホルダーマツダ専用設計MAZDACX-30DM系CX-82020ロードスターCX-5MX30等に適用キーケース950ご覧頂きありがとうございます。新品・未使用の売れ筋商品のみ扱っています。複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第、終了となります。サイズ・カラーにパターンがある場合は在庫確認をしてからのご購入をお願い致します。商品説明 ：メイン素材:亜鉛合金セット内容：マツダ専用キーケース×1②キーホルダー×1。本商品はキーカバーのみの販売となります、純正キーは付属しておりません。適応車種:マツダ3mazda3セダンファストバックBP系（2019年5月24日～）CX-30DM系CX-8(2019年11月29日～)CX-5KF(2020年1月17日～)ロードスター(2019年12月5日～)新型CX-8新型CX-5CX-30BP系MAZDA3Xiterマツダ3新型Mazda3セダンmazda3ファストバックDKEFWDKEAWDKF8WDK8AWロードスター(2019年12月5日～)（お使いの鍵の形状をご確認ください）※上記車種以外でも鍵の形状が合えば取り付け可能になります。高級感:このマツダキーケースは優れた亜鉛合金+シリコーン素材でできており、ほこりの汚れを防ぎ、汗を吸収しにくく、手触りが非常に滑らかで、使いやすく、耐摩耗性と耐久性があり、防水性があります。変形しにくく、保護効果も高いです。車のキーが磨耗することはありません。豪華さを演出してくれます。本キーケースを取り付けるだけで愛車のスマートキーは高級車のキーに様変わりします。信号を遮断しないこと:このマツダキーケースはキーから出した信号を遮断しません。楽にクルマのスイッチをコントロールできます。アフターサービス心配無用：ご購入してから、気に入らなかったら、こちらにご連絡ください。必ず良い解決案をいたします。キーケースマツダ用スマートキーケースキーカバー亜鉛合金シリコン3ボタンマツダ専用設計MAZDACX-3