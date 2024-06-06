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PORTER 925 キーケース　レザー　吉田カバン
商品番号 T81171542694
商品名

PORTER 925 キーケース　レザー　吉田カバン
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTERのキーケースです。リング部分はシルバー製、本体部分はしっかりとしたレザー製で、カラーはブラウンです。サイズは約105mm×75mm×25mmです。(素人採寸ですので誤差についてはご容赦願います。)気に入って使用しておりましたが、断捨離のため、出品いたします。使用感はございますが、頑丈なレザー製ですので、まだまだお使いいただけると思います。できるだけ迅速に発送いたします。ご興味がありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。カラー···ブラウン
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PORTER 925 キーケース　レザー　吉田カバン
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PORTER 925 キーケース　レザー　吉田カバン
PORTER 925 ポーター レザー キーケース 小銭入れ 吉田カバン(服飾小物 ...

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