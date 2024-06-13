定価38,500ブルーは人気で、早くに売り切れとなったようです。試着のみです。付属品はありません。サイズが合わなかったため出品します。ノスタルジックなジオメトリック柄ウェイト感のあるモヘヤを使用した＜BEAMSPLUS＞ジップニット。ジオメトリック柄をジャカード編みで表現し、モヘヤ特有の起毛感は秋冬シーズンらしい質感です。着心地の優しいクラシックなニットアウターとして活躍します。モヘヤ53%ナイロン30%ウール13%ポリエステル4%着丈69.5／肩幅48.5／身幅59.5／そで丈63以下検索用)vintageSUPREMEシュプリームTENDERLOINテンダーロインWTAPSダブルタップスNEIGHBORHOODネイバーフッドWINDANDSEAウィダンシーGENERALRESEARCHジェネラルリサーチFPARFORTYPERCENTAGAINSTRIGHTS滝沢伸登坂今キャリーcootieクーティーCUTRATEカットレイトWEARDウィアードRADIALLラディアルFUCTファクトCRIMIEクライミーCLUCTクラクトRATSラッツsubcietyサブサエティRUDEGALLERルードギャラリーHIDEANDSEEKハイドアンドシークCHALLENGERチャレンジャーPhazerTokyoフェイザートーキョーWACKOMARIAワコマリアneighborhoodネイバーフッドGLADHANDグラッドハンドWEIRDOウィアードCAPTAINHELMリオスオブメルセデストニーラマウエスタンブーツレッドウィングチペワホワイツノマド福禄寿ハーレーアメリカンルードrudoワコマリアテンダーロインカフェレーサーテンダーロインtenderloinネックレスチャーム



定価4万 ビームス BEAMS PLUS / ジオメトリック ジャカード モヘア ...



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