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【特別価格】極美品❤︎dunhillダンヒルD8 6連キーケース 黒
商品番号 A78439784155
商品名

【特別価格】極美品❤︎dunhillダンヒルD8 6連キーケース 黒
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 5,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

dunhillダンヒルのD8ディーエイト6連キーケース。ユニークさと高級感を併せ持ったデザインで、スタイリッシュな逸品です。⌘D8ダンヒルの財布の中でも人気の高い「ディーエイトライン」は、PVCに幾何学模様のモチーフを施こしたデザインのシリーズです。ダンヒルの頭文字である「d」を8つ組み合わせて作られたスクエア柄がスタイリッシュ。ディーエイトラインは高級ブランドらしい存在感を楽しめるだけでなく、カジュアルなテイストを普段の生活の中に取り入れることもできます。【実寸(約)】素人計測(cm)縦10.5×横6.8×2【素　材】PVC×レザー【カラー】ブラック【仕　様】・スナップ式開閉・6連【付属品】なし【状　態】dunhillのエンブレムに少し剥がれか　　　　　けていますが、ビニールカバーが　　　　　かかったままで、ほぼ未使用です。　　　　　角擦れなどや内側の凹み跡などもなく　　　　　大変綺麗な状態ですので、これから　　　　　永くご愛用いただけます。一旦人手に渡ったことで、ユーズド品でありますことをご理解の上、お求めください。ご活用いただけましたら、幸いです(^^)☆dunhillのページはこちら　　　　　　　　→#yuka♢dunhill☆ブランド小物はこちら　　　　　　　　→#yuka♢ブランド小物＊Re:sellerとして、全て本物の商品をお取扱い　　しております。＊正規品のみのブランド買取りを営む知人より　購入いたしました。＊真贋鑑定済みですので、ご安心ください。#dunhillキーケース#ダンヒル6連キーケース#プレゼント#yuka♢dunhill#yuka♢ブランド小物#yuka♢P303111801259
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