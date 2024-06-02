新品 Our Legacy LADON ネックレス ラドン

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商品詳細
プロフィール並びに説明文は必ずお読みください。記載内容をご承諾頂いた方のみとお取引致します！！【値下げについて】お値下げ交渉承ります★※ご希望の金額を伝えて頂けるとありがたいです(^^)※新品未使用。※検品の為だけに開封済み。⚠製造国をイタリア(本物はイタリア製ではないです)■商品名OurLegacyアワーレガシーLADONMatteNickelOurLegacyLADONネックレスラドン■カラーシルバー■サイズ全長48■状態新品、未使用写真撮影のために取り出したのみです。■付属品タグダストバッグネックレスとしてもウォレットチェーンとしてもご使用頂けます。
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