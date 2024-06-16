Wedgwood ネックレス

材質···ゴールド銀のフレームでもなく、淡いWedgwoodblueとは異なる重厚な青の台座に金箔でのカメオで珍しいと思います。箱はありますが、擦れ等あります。ホノルルのWedgwdood直営店に、イギリスからWedgwdood卿が来られた際に謎にご一緒した際の記念品です。(記念を売る…(゜∀゜)!)価値が分かって下さる方に…。#Wedgwdood#カメオ



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